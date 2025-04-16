В Україні кожен третій пенсіонер отримує пенсію 3340 грн, хоча середня виплата – 6341 грн

Після індексації середня пенсія складає 6341 грн, проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3340 грн пенсії.

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В Україні налічується понад 10 млн пенсіонерів станом на початок квітня 2025 року, а саме – 10 331 375. Як повідомляє Опендатабот, ця цифра майже на 177 тисяч менше, ніж у квітні 2024-го.

Водночас, як вказується, до 6 341 грн зросла середня пенсія в Україні після щорічної індексації. У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Втім інфляція за цей же період склала 14,6% — тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились, пояснють в Опендатабот.

Хоча середня пенсія і складає понад 6 тисяч гривень, але кожен третій український пенсіонер отримує лише 3 340 грн пенсії. Загалом це понад 3 млн осіб. Водночас завдяки індексації майже у 7 разів поменшало українців, чиї виплати менші за 3 000 грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).

Водночас, за даними аналізу, 1,5 млн українців (14,5% від загальної кількості) отримують понад 10 000 грн пенсії. Середній розмір виплат у цій групі — 15 640 грн.

Ще близько 3 мільйонів (29%) мають пенсії трохи вищі за середню по країні — 6 860 грн. Крім того, 20% пенсіонерів (2,1 млн людей) отримують близько 4 500 грн.

Найвищі пенсії — у Києві: 8 708 грн (на 37% більше за середню). Далі йдуть Донеччина — 7 814 грн (+23%) та Луганщина — 7 314 грн (+15%). Найнижчі виплати — на Тернопільщині (4 931 грн) та у Чернівецькій області (5 100 грн).

Найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині — 873 тисячі, у Києві — 748 тисяч та на Харківщині — 707 тисяч. Найменше пенсіонерів — у Чернівецькій області, лише 206 тисяч.

Варто зазначити, що майже третина всіх українських пенсіонерів працюють — 2,9 мільйона (28%). Їхні пенсійні виплати, в середньому, становлять 6 863 грн.

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