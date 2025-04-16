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Народные депутаты проголосовали за продление всеобщей мобилизации до 6 августа

11:12, 16 апреля 2025
Верховная Рада поддержала законопроект Владимира Зеленского о продлении всеобщей мобилизации до 6 августа
Народные депутаты проголосовали за продление всеобщей мобилизации до 6 августа
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16 апреля Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации и до 6 августа.

Напоминаем, что 15 апреля президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты 13173 и 13172 о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа.

До этого, как писала «Судебно-юридическая газета», продолжение военного положения поддержало 357 нардепов.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины мобилизация

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