16 апреля Верховная Рада проголосовала за продление военного положения до 6 августа.
Продление военного положения поддержали 357 народных депутата.
Напоминаем, что 15 апреля президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты 13173 и 13172 о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа.
Таким образом, ограничения, предусмотренные законодательством о военном положении, продлены до августа.
Автор: Наталя Мамченко
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