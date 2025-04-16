Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 6 серпня

Верховна Рада підтримала законопроект Володимира Зеленського про продовження воєнного стану.

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Верховна Рада 16 квітня проголосувала за продовження воєнного стану до 6 серпня.

Продовження воєнного стану підтримало 357 нардепів.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 15 квітня вніс до парламенту законопроекти 13173 і 13172 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до 6 серпня.

Таким чином, обмеження, передбачені законодавством про воєнний стан, продовжені до серпня.

Автор: Наталя Мамченко

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