У Англії та Уельсі судді отримали доступ до інструментів ШІ, але є обмеження

Суддям не рекомендують використовувати інструменти ШІ для юридичного аналізу.

Фото: lawgazette.co.uk

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Судді в Англії та Уельсі отримали доступ до програмного забезпечення зі штучним інтелектом на основі великих мовних моделей на своїх персональних комп’ютерах. Про це повідомила судова служба судів і трибуналів Його Величності (HM Courts and Tribunals), передає Law Gazette.

Доступність комерційного продукту від Microsoft підкреслено в оновленій версії судового керівництва щодо використання ШІ, яке вперше було опубліковано наприкінці 2023 року.

Керівництво тепер включає такі терміни, як «галюцинація» та «агент ШІ». Також надано поради щодо розпізнавання матеріалів, згенерованих за допомогою ШІ.

«За умови дотримання цих рекомендацій немає причин, чому генеративний ШІ не міг би бути потенційно корисним допоміжним інструментом», — йдеться у висновку документа. Потенційні сфери застосування включають стислий виклад великих обсягів тексту, за умови ретельної перевірки точності. Інструменти ШІ також можуть використовуватися для підготовки презентацій. Водночас суддям наполегливо не рекомендується використовувати їх для юридичного аналізу: «наразі загальнодоступні ШІ-чат-боти не надають переконливого аналізу чи аргументації», — зазначається в документі.

Суддів попереджають, що «інструменти ШІ наразі використовуються для створення підроблених матеріалів, зокрема текстів, зображень і відео». Ознаками того, що подані матеріали могли бути згенеровані ШІ, є:

посилання на справи, які не звучать знайомо, або мають незвичні цитати (іноді зі США);

сторони посилаються на різні групи судової практики щодо одних і тих самих правових питань;

матеріали не відповідають вашому загальному розумінню законодавства у цій сфері;

у тексті використано американське правописання або є посилання на закордонні справи;

зміст, який (принаймні на перший погляд) здається переконливим і добре написаним, але при уважнішому вивченні містить очевидні суттєві помилки.

Оновлене керівництво повторює застереження: «Не вводьте до загальнодоступного ШІ-чат-бота жодної інформації, яка ще не є загальнодоступною… Будь-яка інформація, введена вами в загальнодоступний ШІ-чат-бот, має розглядатися як така, що оприлюднюється для всього світу». Також зазначено, що інформація, згенерована ШІ, «неминуче буде відображати помилки та упередження, закладені в навчальні дані, можливо, пом’якшені за рахунок застосованих стратегій узгодження».

Це керівництво підкреслює наявність приватного ШІ-інструменту Microsoft — Copilot Chat як частини оновлень усіх судових пристроїв.

«Поки посадова особа судової системи увійшла до свого облікового запису eJudiciary, дані, введені до Copilot, залишаються захищеними й конфіденційними», — йдеться у документі.

У вступі, підписаному головним суддею, розпорядником судових процесів, старшим головою трибуналів і заступником керівника системи цивільного судочинства, посадовим особам рекомендується «інформувати сторони судового процесу, що вони несуть відповідальність за інформацію, створену за допомогою ШІ, яку вони подають до суду/трибуналу, так само, як і за будь-які інші види доказів».

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