Польща допоможе Україні підготуватися до переговорів з ЄС за одним із пунктів

Буде створено польсько-українську робочу групи з питань підготовки до переговорів щодо 22 розділу права ЄС.

Джерело фото: mindev.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна та Польща створять робочу групу з питань підготовки до переговорів щодо 22 розділу права ЄС «Регіональна політика та координація структурних інструментів».

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Рябикіна із представниками Міністерства фондів розвитку і регіональної політики Республіки Польща та Офісу польсько-українського розвитку Міністерства.

Як вказується, під час зустрічі сторони обговорили ключові напрямки подальшої співпраці. Зокрема, підписання Меморандуму про співробітництво між відомствами, що заплановано 20 травня у Варшаві.

Наразі вже розроблено перший драфт документа, який передбачає ключові сфери міжвідомчої співпраці. Серед них:

посилення спроможності Мінрозвитку щодо підготовки до переговорного процесу з ЄС;

впровадження практик політики згуртованості та регіонального розвитку ЄС в Україні;

напрацювання майбутньої моделі управління структурними фондами ЄС в Україні;

використання структурних та інвестиційних фондів Європейського Союзу;

посилення ролі регіонального та субрегіонального рівня у формуванні та реалізації політики згуртованості;

підготовка нової системи регіонального управління в Україні;

обмін досвідом щодо розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем для забезпечення підзвітності процесів відновлення та розвитку регіонів та громад України;

формування інституційної спроможності регіонального та субрегіонального рівня;

формування кадрового потенціалу, необхідного за ефективного використання коштів структурних фондів ЄС;

посилення стратегічного планування субрегіонального рівня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.