Чи може роботодавець виплачувати зарплату один раз на місяць — відповідь Держпраці

Фахівці нагадали правила виплати заробітної плати працівникам підприємства.

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У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці відповіли, чи може роботодавець виплачувати заробітну плату один раз на місяць.

Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборчим органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Виплата має відбуватись не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

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