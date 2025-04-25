Володимир Зеленський може не встигнути на прощання з Папою Франциском — хто представить Україну

Президент не відповів на запитання журналістів про ймовірну зустріч із Дональдом Трампом.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив: якщо він сам не встигне приїхати на церемонію прощання з Папою Римським Франциском у Римі, тоді Україна буде представлена на рівні міністра закордонних справ Андрія Сибіги та першої леді Олени Зеленської.

«Якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні. Що стосується мене, для мене було важливо бути тут», - сказав Глава держави журналістам 25 квітня.

Водночас Президент не відповів на запитання журналістів про ймовірну зустріч із Дональдом Трампом.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска призначено на суботу, 26 квітня. Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) у базиліці Святого Петра.

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