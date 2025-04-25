В США задержали окружную судью, которая помогла уйти из здания суда нелегальному мигранту

Судья Ханна Дуган вывела гражданина Мексики через служебный выход, в то время как работники миграционной полиции собирались задержать его в здании суда.

Фото: nyt.com

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В США арестовали окружную судью, которая помогла иммигранту избежать задержания федеральными агентами. Об этом сообщает The New York Times.

В здании суда в Милуоки судья Ханна Дуган намеренно вывела гражданина Мексики Эдуардо Флореса-Руиса через служебный выход, в то время как агенты иммиграционной службы, ФБР и управления по борьбе с наркотиками (DEA) ждали его в общественном холле для задержания. Флорес-Руис находился в суде по делу о мелком правонарушении.

Отмечается, что, несмотря на то что судью предупредили о наличии ордера на арест Флореса-Руиса, Дуган вывела его вместе с адвокатом через дверь для присяжных, ведущую в закрытую часть суда.

Судье предъявили обвинение в воспрепятствовании работе федерального агентства и укрывательстве лица с целью избежать ареста.

Главный судья округа Милуоки Карл Эшли сообщил, что дела Дуган временно передадут другому судье. От дополнительных комментариев он отказался.

Ханну Дуган задержали в 8 утра 25 апреля и удерживали под стражей около двух часов.

Уже в 11:30 она предстала перед федеральным судьей. После короткого заседания суд освободил ее без залога — под личное обязательство.

Несмотря на то, что директор ФБР удалил свое сообщение в соцсетях об аресте судьи в Висконсине за возможное воспрепятствование действиям иммиграционных агентов, факт задержания официально подтвердила генеральный прокурор США.

В открытой судебной базе пока нет информации по делу — она, вероятно, появится в ближайшие дни. На данный момент все детали известны лишь со слов СМИ.

Министерство юстиции США не ходатайствовало об аресте судьи. Следующее слушание назначено на 15 мая.

Ситуация вызвала широкий резонанс, так как это не первый подобный случай. Аналогичная история произошла в 2019 году в штате Массачусетс, когда местную судью обвинили в препятствии действиям агентов I.C.E. В 2022 году, уже при администрации Байдена, федеральная прокуратура сняла с нее обвинения, однако Комиссия по судебной этике штата начала дисциплинарное производство, которое продолжается до сих пор.

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