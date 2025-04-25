Практика судов
  1. В мире

В США задержали окружную судью, которая помогла уйти из здания суда нелегальному мигранту

20:25, 25 апреля 2025
Судья Ханна Дуган вывела гражданина Мексики через служебный выход, в то время как работники миграционной полиции собирались задержать его в здании суда.
В США задержали окружную судью, которая помогла уйти из здания суда нелегальному мигранту
Фото: nyt.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США арестовали окружную судью, которая помогла иммигранту избежать задержания федеральными агентами. Об этом сообщает The New York Times.

В здании суда в Милуоки судья Ханна Дуган намеренно вывела гражданина Мексики Эдуардо Флореса-Руиса через служебный выход, в то время как агенты иммиграционной службы, ФБР и управления по борьбе с наркотиками (DEA) ждали его в общественном холле для задержания. Флорес-Руис находился в суде по делу о мелком правонарушении.

Отмечается, что, несмотря на то что судью предупредили о наличии ордера на арест Флореса-Руиса, Дуган вывела его вместе с адвокатом через дверь для присяжных, ведущую в закрытую часть суда.

Судье предъявили обвинение в воспрепятствовании работе федерального агентства и укрывательстве лица с целью избежать ареста.

Главный судья округа Милуоки Карл Эшли сообщил, что дела Дуган временно передадут другому судье. От дополнительных комментариев он отказался.

Ханну Дуган задержали в 8 утра 25 апреля и удерживали под стражей около двух часов.

Уже в 11:30 она предстала перед федеральным судьей. После короткого заседания суд освободил ее без залога — под личное обязательство.

Несмотря на то, что директор ФБР удалил свое сообщение в соцсетях об аресте судьи в Висконсине за возможное воспрепятствование действиям иммиграционных агентов, факт задержания официально подтвердила генеральный прокурор США.

В открытой судебной базе пока нет информации по делу — она, вероятно, появится в ближайшие дни. На данный момент все детали известны лишь со слов СМИ.

Министерство юстиции США не ходатайствовало об аресте судьи. Следующее слушание назначено на 15 мая.

Ситуация вызвала широкий резонанс, так как это не первый подобный случай. Аналогичная история произошла в 2019 году в штате Массачусетс, когда местную судью обвинили в препятствии действиям агентов I.C.E. В 2022 году, уже при администрации Байдена, федеральная прокуратура сняла с нее обвинения, однако Комиссия по судебной этике штата начала дисциплинарное производство, которое продолжается до сих пор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, каких признаков достаточно для признания деятельности иностранной компании постоянным представительством, что означает необходимость уплаты налогов в Украине

Достаточно установить регулярный характер ее хозяйственной деятельности через представителей, которые заключают сделки и выполняют ключевые функции на территории Украины.

Большинство следственных судей не вникают в материалы ходатайств следователей об «узаконивании» обысков, пока беззаконие не коснется их самих — адвокат

«Горько то, что большинство следственных судей даже не вникают в материалы ходатайств, которые им для «узаконивания» обысков подают следователи, и просто подписывают эти бумажки. А когда под каток попадают уже сами судьи, которые вчера подписывали эти бумажки, они кричат: Спасите! Потому что вчера они не думали, что беззаконие может коснуться и их», — отметила адвокат.

Верховный Суд высказался о невозможности отчуждения из государственной в коммунальную или частную собственность земли, на которой расположен памятник археологии местного значения

Спорный земельный участок в 1977 году был включен в список памятников археологии местного значения – поселение трипольской культуры.

За незаконное перемещение детей предлагают наказывать лишением свободы до 12 лет — комитет рекомендовал расширить понятие военных преступлений

За незаконное перемещение, неоправданную задержку репатриации, а также вербовку детей предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

Кабмин предлагает упростить процедуру изменения целевого назначения сельскохозяйственных земельных участков государственной собственности

Правительство предлагает изменения в Земельный кодекс и другие законы относительно земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Біоносенко
    Володимир Біоносенко
    голова Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Бжассо
    Наталя Бжассо
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Василь Кузь
    Василь Кузь
    суддя Франківського районного суду м. Львова