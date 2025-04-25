В ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины, — Зеленский

Президент анонсировал ряд дипломатических встреч, которые должны приблизить к прекращению огня.

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В ближайшие дни могут состояться очень важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 апреля.

Глава государства также подчеркнул, что необходимо безусловное прекращение огня. Нужен реальный нажим на Россию, чтобы она приняла либо американское предложение о прекращении огня и переходе к миру, либо наше предложение — любое, которое действительно может сработать и гарантировать надёжное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем — достойный мир и гарантии безопасности.

«Дипломатия должна сработать. И мы делаем всё для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец дала результат», — заявил Президент.

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