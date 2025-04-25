Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Сможет ли Европа удержать уровень поддержки Украины на фоне снижения помощи со стороны США

21:44, 25 апреля 2025
Аналитики поделились, удастся ли ЕС сохранить темпы поддержки Украины без американских вливаний.
Сможет ли Европа удержать уровень поддержки Украины на фоне снижения помощи со стороны США
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос дальнейшей поддержки Украины Соединенными Штатами остается открытым. Администрация Дональда Трампа уже заявляла: без существенного прогресса на переговорах Вашингтон не будет продолжать помощь.

Новое финансирование пока не поступает, а Киев получает лишь остатки ранее утвержденных поставок — в частности, пакета на $500 млн, одобренного еще администрацией Джо Байдена в январе.

В своем материале DW отмечает, что на этом фоне возрастает нагрузка на европейских союзников.

Согласно данным Ukraine Support Tracker от Кильского института мировой экономики, в январе–феврале этого года крупнейший вклад предоставила Швеция — 1,1 млрд евро. Существенную помощь также выделили Дания, Норвегия, Германия и Великобритания. Общий объем европейской поддержки с начала полномасштабной войны превысил 138 млрд евро, что на 23 млрд больше, чем выделили США.

В то же время США остаются лидером по объемам военной помощи — 65 млрд евро против 64 млрд евро от стран ЕС.

По оценкам экспертов Chatham House и IfW Kiel, Европа в принципе способна компенсировать сокращение американской поддержки.

Для этого странам ЕС, а также Великобритании и Норвегии, необходимо ежегодно выделять на поддержку Украины суммы, эквивалентные 0,2% своего ВВП. Некоторые государства — такие как Дания, страны Балтии и Швеция — уже превышают этот уровень. В то время как Франция, Италия, Испания и Германия пока выделяют значительно меньше.

Аналитики считают, что если «большая пятерка» европейских экономик увеличит свои усилия, Европа сможет частично компенсировать возможный уход США с позиции основного донора — особенно в гуманитарной и финансовой сферах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Европа Украина война военная помощь денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Генсек НАТО Марк Рютте: «Именно благодаря Президенту Трампу тупик был преодолен»

Генсек НАТО Марк Рютте, известный своими противоречивыми заявлениями о том, будет ли Украина в НАТО, рассыпался в комплиментах Трампу.

Депутаты предлагают определить виды рекламы криптовалют, которые будут запрещены законом

В законе о рекламе будет установлен прямой запрет на распространение информации о виртуальных активах, операциях и действиях с ними, направленное на продвижение финансовой пирамиды на рынке виртуальных активов.

Отмена загранпаспорта гражданина Израиля не тождественна понятию прекращения гражданства этой страны – Большая Палата Верховного Суда

Относительно утверждения истца о нарушении процедуры, поскольку Указ был принят по инициативе СБУ, БП ВС отметила, что законодательством не определен исчерпывающий перечень источников, из которых органы Государственной миграционной службы могут получать информацию о основаниях утраты лицом гражданства Украины.

Опубликованы дословный план мирного урегулирования США, представленный Стивом Уиткоффом в Париже, и план-ответ Украины и европейцев

Опубликованы дословные планы мирного урегулирования – как представленный Уиткоффом от США в Париже, так и ответный план Украины, переданный Киту Келлогу в Лондоне.

ВККС попросила депутатов быстрее принять закон, разрешающий повторно участвовать в конкурсе в Антикорсуд кандидатам, не сдавшим экзамен

Глава ВККС Андрей Пасичник в письме к Денису Маслову указывает, что прием документов от кандидатов в ВАКС должен начаться уже 1 июня, а закон о повторном участии кандидатов, не сдавших экзамен, пока не принят.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва