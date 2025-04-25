Сможет ли Европа удержать уровень поддержки Украины на фоне снижения помощи со стороны США

Аналитики поделились, удастся ли ЕС сохранить темпы поддержки Украины без американских вливаний.

Фото: unsplash

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Вопрос дальнейшей поддержки Украины Соединенными Штатами остается открытым. Администрация Дональда Трампа уже заявляла: без существенного прогресса на переговорах Вашингтон не будет продолжать помощь.

Новое финансирование пока не поступает, а Киев получает лишь остатки ранее утвержденных поставок — в частности, пакета на $500 млн, одобренного еще администрацией Джо Байдена в январе.

В своем материале DW отмечает, что на этом фоне возрастает нагрузка на европейских союзников.

Согласно данным Ukraine Support Tracker от Кильского института мировой экономики, в январе–феврале этого года крупнейший вклад предоставила Швеция — 1,1 млрд евро. Существенную помощь также выделили Дания, Норвегия, Германия и Великобритания. Общий объем европейской поддержки с начала полномасштабной войны превысил 138 млрд евро, что на 23 млрд больше, чем выделили США.

В то же время США остаются лидером по объемам военной помощи — 65 млрд евро против 64 млрд евро от стран ЕС.

По оценкам экспертов Chatham House и IfW Kiel, Европа в принципе способна компенсировать сокращение американской поддержки.

Для этого странам ЕС, а также Великобритании и Норвегии, необходимо ежегодно выделять на поддержку Украины суммы, эквивалентные 0,2% своего ВВП. Некоторые государства — такие как Дания, страны Балтии и Швеция — уже превышают этот уровень. В то время как Франция, Италия, Испания и Германия пока выделяют значительно меньше.

Аналитики считают, что если «большая пятерка» европейских экономик увеличит свои усилия, Европа сможет частично компенсировать возможный уход США с позиции основного донора — особенно в гуманитарной и финансовой сферах.

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