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Угоду про корисні копалини між Україною та США цього тижня не фіналізують, — Сергій Марченко

21:06, 24 квітня 2025
Сергій Марченко наголосив, що угода не буде остаточно оформлена цього тижня.
Угоду про корисні копалини між Україною та США цього тижня не фіналізують, — Сергій Марченко
Фото: epravda.com.ua
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Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що цього тижня угоду щодо корисних копалин між Україною та США не буде завершено. Про це він сказав за підсумками перемовин, які відбулися 24 квітня, передає Sky News.

Однак, як пише видання, Сергій Марченко заявив, що під час сьогоднішніх переговорів двом країнам вдалося досягти прогресу у досягненні угоди.

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо про підписання Меморандуму між США та Україною. Відповідно до нього до 26 квітня має бути звіт переговорних груп стосовно прогресу в укладенні безпосередньо самої угоди. Однак Меморандум не означає, що ця угода буде підписана саме 26 квітня чи раніше, хоча раніше Президент США Дональд Трамп і заявив, що «угода буде підписана в четвер».

Додамо, Денис Шмигаль заявляв, що звіт про прогрес щодо угоди про корисні копалини буде до 26 квітня.

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США Україна

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