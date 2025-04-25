Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін пропонує спростити процедуру зміни цільового призначення сільськогосподарських земельних ділянок державної власності

08:28, 25 квітня 2025
Уряд пропонує зміни до Земельного кодексу та інших законів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення
Кабмін пропонує спростити процедуру зміни цільового призначення сільськогосподарських земельних ділянок державної власності
Фото: uga.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13203 «щодо удосконалення використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення». Ним передбачено:

  • спростити процедуру встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності;
  • спростити процедуру, встановити порядок дій, визначити повноваження підприємств, установ, організацій, органів виконавчої влади при розпорядженні земельною ділянкою сільськогосподарського призначення державної власності у випадку необхідності здійснення її поділу, з метою виділення з такої земельної ділянки частини, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна і яка необхідна державному підприємству, установі, організації для його обслуговування, та частини, вільної від нерухомого майна;
  • спростити процедуру реєстрації речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, які були сформовані за результатами поділу;
  • встановити гарантійний внесок у розмірі 100% стартового розміру річної орендної плати у разі проведення земельних торгів з набуття права оренди, суборенди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності;
  • встановити термін проведення повторних торгів у разі визнання земельних торгів такими, що не відбулись, або невиконання переможцем торгів умов набуття права на земельну ділянку;
  • передбачити перерахування гарантійного внеску у повному обсязі оператором електронного майданчика на рахунки організатора земельних торгів у разі, невиконанням переможцем торгів умов;
  • змінити вимоги до застосування норм статті 130 Кодексу до осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах щодо продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення або її передачі в користування (у тому числі в суборенду).

Кабмін також пропонує виключити ч. 8 статті 8 Закону «Про оренду землі», згідно з якою забороняється передача в суборенду земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, земельних ділянок (крім земельних ділянок сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь), на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, а також заснованих на майні, що належить АР Крим, та їх структурних підрозділів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для зупинення провадження у справі недостатньо формального перебування особи у складі ЗСУ – Верховний Суд

Верховний Суд висловився про недостатність формального перебування у ЗСУ для зупинення провадження у справі – необхідно встановити, що військова частина, де проходить службу особа, переведена на воєнний стан та виконує бойові завдання у зоні бойових дій

Кабмін пропонує спростити процедуру зміни цільового призначення сільськогосподарських земельних ділянок державної власності

Уряд пропонує зміни до Земельного кодексу та інших законів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Конкурс до Вищого антикорупційного суду по-новому – у ВККС розповіли, що очікує кандидатів на посади суддів

ВККС хоче, щоб новий конкурс до ВАКС та АП ВАКС став успішним, для цього вже спростили правила конкурсу.

Примусове відчуження приватного житла можливе лише за дотримання принципу пропорційності та з наданням альтернативного житла – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно процедури примусового відчуження приватного житла та дотримання принципу пропорційності.

Верховний Суд висловився щодо недопустимості вилучення об’єктів спільної власності територіальних громад без згоди відповідних громад або рішень їхніх рад

Оскарженню підлягала саме процедура передачі, оскільки відчуження майна було здійснено без отримання згоди сільської громади, яка є співвласником спірного об’єкта, що суперечить вимогам законодавства про місцеве самоврядування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва