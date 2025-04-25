Кабмін пропонує спростити процедуру зміни цільового призначення сільськогосподарських земельних ділянок державної власності

Уряд пропонує зміни до Земельного кодексу та інших законів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Фото: uga.ua

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Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13203 «щодо удосконалення використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення». Ним передбачено:

спростити процедуру встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності;

спростити процедуру, встановити порядок дій, визначити повноваження підприємств, установ, організацій, органів виконавчої влади при розпорядженні земельною ділянкою сільськогосподарського призначення державної власності у випадку необхідності здійснення її поділу, з метою виділення з такої земельної ділянки частини, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна і яка необхідна державному підприємству, установі, організації для його обслуговування, та частини, вільної від нерухомого майна;

спростити процедуру реєстрації речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, які були сформовані за результатами поділу;

встановити гарантійний внесок у розмірі 100% стартового розміру річної орендної плати у разі проведення земельних торгів з набуття права оренди, суборенди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності;

встановити термін проведення повторних торгів у разі визнання земельних торгів такими, що не відбулись, або невиконання переможцем торгів умов набуття права на земельну ділянку;

передбачити перерахування гарантійного внеску у повному обсязі оператором електронного майданчика на рахунки організатора земельних торгів у разі, невиконанням переможцем торгів умов;

змінити вимоги до застосування норм статті 130 Кодексу до осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах щодо продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення або її передачі в користування (у тому числі в суборенду).

Кабмін також пропонує виключити ч. 8 статті 8 Закону «Про оренду землі», згідно з якою забороняється передача в суборенду земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, земельних ділянок (крім земельних ділянок сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь), на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, а також заснованих на майні, що належить АР Крим, та їх структурних підрозділів.

Автор: Наталя Мамченко

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