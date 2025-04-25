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Кабмин предлагает упростить процедуру изменения целевого назначения сельскохозяйственных земельных участков государственной собственности

08:28, 25 апреля 2025
Правительство предлагает изменения в Земельный кодекс и другие законы относительно земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Кабмин предлагает упростить процедуру изменения целевого назначения сельскохозяйственных земельных участков государственной собственности
Фото: uga.ua
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Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13203 «об усовершенствовании использования земельных участков сельскохозяйственного назначения». Им предусмотрено:

  • Упростить процедуру установления и изменения целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности;
  • Упростить процедуру, установить порядок действий, определить полномочия предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти при распоряжении земельным участком сельскохозяйственного назначения государственной собственности в случае необходимости его раздела с целью выделения из такого земельного участка части, на которой расположен объект недвижимого имущества и которая необходима государственному предприятию, учреждению, организации для его обслуживания, а также части, свободной от недвижимого имущества;
  • Упростить процедуру регистрации вещных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности, сформированные в результате раздела;
  • Установить гарантийный взнос в размере 100% стартового размера годовой арендной платы в случае проведения земельных торгов для приобретения права аренды, субаренды земельного участка сельскохозяйственного назначения государственной собственности;
  • Установить срок проведения повторных торгов в случае признания земельных торгов несостоявшимися или невыполнения победителем торгов условий приобретения права на земельный участок;
  • Предусмотреть перечисление гарантийного взноса в полном объеме оператором электронной площадки на счета организатора земельных торгов в случае невыполнения победителем торгов условий;
  • Изменить требования к применению норм статьи 130 Кодекса к лицам, желающим участвовать в земельных торгах относительно продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения или его передачи в пользование (в том числе в субаренду).

Кабмин также предлагает исключить ч. 8 статьи 8 Закона «Об аренде земли», согласно которой запрещается передача в субаренду земельного участка в комплексе с расположенным на нем водным объектом, земельных участков (кроме земельных участков сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных угодий), на которых расположены целостные имущественные комплексы предприятий, учреждений и организаций государственной или коммунальной собственности, а также основанных на имуществе, принадлежащем АР Крым, и их структурных подразделений.

Автор: Наталя Мамченко

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