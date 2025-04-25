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Принудительное отчуждение частного жилья возможно только при соблюдении принципа пропорциональности и предоставлении альтернативного жилья – Верховный Суд

07:50, 25 апреля 2025
Верховный Суд высказался относительно процедуры принудительного отчуждения частного жилья и соблюдения принципа пропорциональности.
Принудительное отчуждение частного жилья возможно только при соблюдении принципа пропорциональности и предоставлении альтернативного жилья – Верховный Суд
Фото: vn.com.ua
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Криворожская районная военная администрация обратилась в суд с иском к физическому лицу, в котором просила осуществить принудительное отчуждение земельного участка площадью 0,1 га и жилой дом площадью 40,9 кв. м, расположенные в Криворожском районе, по мотивам общественной необходимости – для размещения и обслуживания объектов санитарно-защитной зоны общества. Иск содержал требования о выкупе имущества за счет общества и обязательства ответчика освободить участок и дом после получения компенсации.

Решением Третьего апелляционного административного суда от 5 ноября 2024 года в удовлетворении иска было отказано. Суд указал, что истец не соблюдал процедуру принудительного отчуждения, в частности, не предложил ответчику альтернативное жилье, как это предусмотрено частью седьмой статьи 4 Закона № 1559-VI. Также было подтверждено, что лицо является надлежащим ответчиком, поскольку приняло наследство, несмотря на отсутствие свидетельства о праве на наследство.

Апелляционную жалобу на это решение подала Криворожская РВА, которая ссылалась на неправильное применение судом первой инстанции статьи 4 Закона № 1559-VI и настаивала, что ответчику не нужно было предлагать другое жилье, поскольку он одновременно является собственником и земельного участка, и дома. Также отмечалось, что требование об отчуждении жилого дома является производным от отчуждения земли.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Суд согласился с выводом суда первой инстанции, что истец не соблюдал требований закона относительно процедуры принудительного выкупа, не обеспечил право собственника на альтернативное жилье или справедливую компенсацию и не доказал невозможность достижения общественной цели иным способом.

В постановлении Верховного Суда подчеркивается, что согласно ч. 7 ст. 4 Закона № 1559-VI принудительное отчуждение жилого дома «осуществляется при условии предоставления его собственнику [...] другого благоустроенного жилого дома [...] если иное не согласовано с собственником». Суд отметил, что отказ лица от денежного возмещения не является отказом от гарантированного законом альтернативного жилья.

Суд также указал, что «принудительное отчуждение является исключительной мерой, которая должна соответствовать критерию необходимости и пропорциональности» и не может применяться без доказательства, что цель не может быть достигнута иным способом (пункты 88–89 постановления). Ссылка истца на часть вторую статьи 3 Закона № 1559-VI не освобождает его от обязанности соблюдения предписаний части седьмой статьи 4 этого же Закона.

Верховный Суд сослался на статью 41 Конституции Украины, согласно которой «никто не может быть противоправно лишен права собственности», а также на часть вторую статьи 19 Конституции Украины, которая обязывает органы власти действовать исключительно на основании и в пределах закона.

Суд напомнил, что Закон № 1559-VI устанавливает обязательную процедуру выкупа, которая включает уведомление собственника, проведение переговоров и обоснованное предложение, учитывающее рыночную стоимость имущества, упущенную выгоду и расходы, связанные с его отчуждением (статья 5 Закона № 1559-VI). В данном деле истец не доказал, что предложенная сумма соответствует этим требованиям.

В контексте практики ЕСПЧ Верховный Суд обратился к решениям по делам Kozacioğlu v. Turkey (заявление № 2334/03, пункт 64), Трегубенко против Украины (заявление № 61333/00, пункт 53) и Федоренко против Украины (заявление № 25921/02, пункт 23), которые устанавливают, что вмешательство в право собственности должно быть пропорциональным и соответствовать принципу «справедливого баланса» между интересами общества и лица.

Суд также подтвердил правовой статус лица как законного наследника в соответствии со статьями 1268, 1269, 1296 Гражданского кодекса Украины, независимо от отсутствия свидетельства о праве на наследство, поскольку он фактически принял наследство.

Основные правовые выводы Верховного Суда в этом деле заключаются в следующем:

- принудительное отчуждение жилого дома возможно только при условии предоставления собственнику равноценного жилья или полного предварительного возмещения стоимости, если иное не согласовано с собственником.

- отсутствие альтернативного жилья, формальный характер переговоров и недоказанность невозможности достижения общественной цели иным способом исключают возможность принудительного отчуждения имущества.

Постановление Верховного Суда от 19 марта 2025 года по делу № 852/2а-6/24 (административное производство № А/990/29/24).

Автор: Наталя Мамченко

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