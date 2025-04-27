Росія намагається обдурити Америку та інших і надалі затягувати війну, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що потрібно тиснути на росіян, щоб вони пішли на всі кроки для припинення війни.

Фото: novyny.live

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Про це Глава держави сказав під час вечірнього звернення 27 квітня.

«Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність – авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись. І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ – обдурити Америку та інших – і надалі затягувати цю війну», - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, саме тому потрібен тиск на росіян.

«Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається», - додав він.

Раніше Зеленський нагадав, що РФ продовжує ігнорувати пропозицію США щодо повного припинення вогню.

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