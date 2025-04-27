Россия пытается обмануть Америку и других и продолжать затягивать войну, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо давить на россиян, чтобы они пошли на все шаги для прекращения войны.

Фото: novyny.live

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне много говорят о своей якобы готовности пойти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальному перемирию не фиксируется. Об этом Глава государства сказал в вечернем обращении 27 апреля.

«Наоборот, за время после Пасхи оккупанты возобновили привычную для них штурмовую активность — конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться. И каждый день таких боев на фронте абсолютно очевидно доказывает, что Россия действительно пытается обмануть мир — обмануть Америку и других — и продолжать затягивать эту войну», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно поэтому необходима активная поддержка и давление на россиян.

«Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, сделали все необходимое для прекращения войны. Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит», — добавил он.

Ранее Зеленский напомнил, что РФ продолжает игнорировать предложение США о полном прекращении огня.

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