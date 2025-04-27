«Крестный отец ИИ» оценил шансы захвата человечества искусственным интеллектом

Джеффри Хинтон считает, что существует вероятность 10-20 процентов, что системы ИИ захватят власть.

Фото: popsci.com

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Ученый и физик Джеффри Хинтон считает, что существует вероятность один к пяти, что человечество в конечном итоге будет захвачено искусственным интеллектом. Об этом лауреат Нобелевской премии по физике, которого называют «крестным отцом ИИ», сказал в интервью CBS.

«Я нахожусь в неприятной ситуации, так как вынужден согласиться с Илоном Маском в этом вопросе: существует вероятность 10-20 процентов, что эти системы захватят власть, но это всего лишь дикая догадка», — сказал Хинтон.

То, что Хинтон соглашается с прогнозом Маска, вызывает тревогу, в первую очередь потому, что Хинтон, возможно, внес больший вклад в рождение искусственного интеллекта, чем кто-либо другой, отмечает Daily Mail.

«Лучший способ эмоционально это понять — представить, что у вас есть очень милый тигренок. Если вы не можете быть уверены, что, став взрослым, он не захочет вас убить, вам стоит беспокоиться», — сказал Хинтон.

77-летний исследователь получил свою Нобелевскую премию в прошлом году за десятилетия выдающейся работы над нейронными сетями — моделями машинного обучения, которые имитируют процессы мышления человеческого мозга.

Хинтон предложил эту идею еще в 1986 году, и теперь она интегрирована в самые популярные продукты ИИ. Именно поэтому, общаясь с ChatGPT или любой другой моделью ИИ, может показаться, что вы разговариваете с настоящим человеком.

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