Пенсионный фонд напомнил, какие существуют виды пенсий

Пенсионное законодательство предусматривает несколько видов пенсий.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, какие существуют виды пенсий.

Пенсионное законодательство предусматривает несколько видов пенсий:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца;

за выслугу лет.

ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении установленного Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» возраста: 60, 63 или 65 лет.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 60 ЛЕТ

На льготных условиях — назначаются лицам, работавшим на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства.

Досрочные — назначаются лицам с особым статусом, в частности:

участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

лицам с гипофизарным нанизмом (лилипутам), диспропорциональным карликам;

лицам с инвалидностью по зрению I группы и лицам с инвалидностью с детства I группы;

многодетным матерям и матерям детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым инвалидность не установлена, и другим лицам.

С уменьшением пенсионного возраста — назначаются участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшим в соответствии со ст. 55 Закона Украины от 28.02.1991 № 796-XII «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности, при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность стажа зависит от возраста наступления инвалидности).

ПЕНСИЯ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ КОРМИЛЬЦА

Назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его содержании, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа от 1 до 15 лет.

Детям пенсия назначается независимо от факта нахождения на содержании.

ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Назначается до достижения пенсионного возраста отдельным категориям граждан, работа которых приводит к утрате профессиональной трудоспособности.

Условия назначения зависят от профессий/должностей и законодательства, на основании которого назначается такая пенсия.

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В СОЛИДАРНОЙ СИСТЕМЕ

Условия назначения определены Законами Украины от 09.07.2003 № 1058-IV и от 05.11.1991 № 1788-XII.

Перечень профессий, дающих право на пенсию за выслугу лет:

работники локомотивных бригад и определенные категории работников железнодорожного транспорта и метрополитена;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах, плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности;

отдельные категории работников авиации и летно-испытательного состава;

водители грузовых автомобилей на шахтах, рудниках, карьерах;

работники лесной промышленности и лесного хозяйства;

работники геологоразведочных, топографо-геодезических, гидрографических и других экспедиций;

работники образования, здравоохранения и социальной защиты;

заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса;

артисты театрально-концертных и других зрелищных учреждений.

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Условия назначения определены Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII.

Военнослужащие имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии установленной выслуги на день увольнения.

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