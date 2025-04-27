Пенсионный фонд напомнил, какие существуют виды пенсий

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, какие существуют виды пенсий.
Пенсионное законодательство предусматривает несколько видов пенсий:
ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ
Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении установленного Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» возраста: 60, 63 или 65 лет.
Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.
Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.
ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 60 ЛЕТ
На льготных условиях — назначаются лицам, работавшим на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства.
Досрочные — назначаются лицам с особым статусом, в частности:
С уменьшением пенсионного возраста — назначаются участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшим в соответствии со ст. 55 Закона Украины от 28.02.1991 № 796-XII «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».
ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности, при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность стажа зависит от возраста наступления инвалидности).
ПЕНСИЯ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ КОРМИЛЬЦА
Назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его содержании, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа от 1 до 15 лет.
Детям пенсия назначается независимо от факта нахождения на содержании.
ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Назначается до достижения пенсионного возраста отдельным категориям граждан, работа которых приводит к утрате профессиональной трудоспособности.
Условия назначения зависят от профессий/должностей и законодательства, на основании которого назначается такая пенсия.
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В СОЛИДАРНОЙ СИСТЕМЕ
Условия назначения определены Законами Украины от 09.07.2003 № 1058-IV и от 05.11.1991 № 1788-XII.
Перечень профессий, дающих право на пенсию за выслугу лет:
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Условия назначения определены Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII.
Военнослужащие имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии установленной выслуги на день увольнения.
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