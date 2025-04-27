Администрация Трампа планирует новые переговоры с КНДР из-за ее ядерного прогресса, — Axios

В настоящее время администрация Трампа проводит консультации и встречи с внешними экспертами.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в феврале 2019 года

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты возможных переговоров с Северной Кореей, пишет Axios.

Издание утверждает, что на данный момент нет признаков того, что переговоры между США и Северной Кореей вскоре возобновятся. Однако после тревожных успехов КНДР в развитии ядерного оружия с момента последней встречи Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына американский лидер дал понять, что хочет восстановить контакт с Кимом — возможно, даже лично, и его команда по нацбезопасности начала готовиться к такому сценарию.

Как сообщают анонимные источники Axios, администрация Трампа проводит консультации и встречи с внешними экспертами.

«Закрытые обсуждения», которые включают экспертов аналитических центров, а также действующих и бывших официальных лиц США, свидетельствуют о том, что администрация Трампа рассматривает различные сценарии для еще одной встречи Трампа с Кимом, пишет Axios.

«Мы собираем агентства, чтобы понять, где сейчас находятся северокорейцы. За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем ситуацию, диагностируем и обсуждаем возможные пути», — сказал высокопоставленный американский чиновник изданию.

Также источники отмечают, что готовность КНДР к переговорам с США будет зависеть от характера диалога.

«Северокорейцы не назначили нового специального посланника для дипломатии с США и долгое время не проявляли интереса к переговорам», — отметила Дженни Таун, директор программы по Корее в Stimson Center.

По мнению аналитиков, Ким вряд ли всерьез воспримет идею ядерного разоружения, на которой фокусировались предыдущие переговоры с США. Но если разговор будет касаться контроля над вооружениями и признания Северной Кореи как ядерного государства, лидер КНДР будет готов вести такой диалог.

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