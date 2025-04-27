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Адміністрація Трампа планує нові переговори з КНДР через її ядерний прогрес, — Axios

20:29, 27 квітня 2025
Наразі адміністрація Трампа проводить консультації та зустрічі з зовнішніми експертами.
Адміністрація Трампа планує нові переговори з КНДР через її ядерний прогрес, — Axios
Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина у лютому 2019 року
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Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає варіанти щодо можливих переговорів з Північною Кореєю, пише Axios.

Видання стверджує, що наразі нічого не вказує на те, що переговори між США та Північною Кореєю незабаром відновляться. Проте після тривожних успіхів у розвитку ядерної зброї із часу останньої зустрічі Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина американський лідер дав зрозуміти, що хоче відновити контакт з Кімом - можливо, навіть особисто, і його команда з нацбезпеки почала готуватися до цього сценарію.

Як повідомляють анонімні джерела Axios, адміністрація Трампа проводить консультації та зустрічі з зовнішніми експертами.

«Закриті обговорення», що включають експертів аналітичних центрів та чинних і колишніх офіційних осіб США, свідчать про те, що адміністрація Трампа розглядає різні сценарії для ще однієї зустрічі Трампа з Кімом, пише Axios.

«Ми скликаємо агентства, щоб зрозуміти, де зараз знаходяться північнокорейці. Багато що змінилося за останні чотири роки. Ми оцінюємо, діагностуємо і обговорюємо потенційні шляхи», - сказав високопосадовець США виданню.

Також джерела кажуть, що готовність КНДР до переговорів зі США залежатиме від характеру розмови.

«Північні корейці не призначили нового спеціального посланця для дипломатії з США, і вони не виявляли зацікавленості в переговорах протягом тривалого часу», - зазначила Дженні Таун, директор програми Кореї в Stimson Center.

На думку аналітиків, Кім навряд чи серйозно сприйме ідею ядерного роззброєння, на якій фокусувалися попередні переговори зі США. Але якщо розмова буде стосуватися контролю над озброєннями та визнання Північної Кореї як ядерної держави, лідер КНДР буде готовий її вести.

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США Дональд Трамп КНДР

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