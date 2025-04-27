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На Буковині викрили експрацівників ТЦК на схемі продажу «служби у тилу» за $6000

20:11, 27 квітня 2025
Правоохоронці затримали двох колишніх посадовців ТЦК.
На Буковині викрили експрацівників ТЦК на схемі продажу «служби у тилу» за $6000
Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua
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На Буковині правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику відділу РТЦК та СП і його експідлеглому за фактом отримання неправомірної вигоди.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, спільники за 6 тис доларів США зобов’язувалися допомогти місцевому чоловіку із виготовленням документів, які б свідчили, що він не є військовозобов’язаним.

«Однак забезпечили визнання його придатним до служби у тилових військових частинах та призвали у ТЦК та СП водієм-електриком», - сказано у повідомленні.

Після отримання частини обумовленої суми експосадовців затримали. Їм обрано запобіжні заходи та звільнено із займаних посад. Триває встановлення всього кола причетних до незаконної оборудки осіб.

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хабар ТЦК

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