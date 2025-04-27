На Буковині викрили експрацівників ТЦК на схемі продажу «служби у тилу» за $6000

Правоохоронці затримали двох колишніх посадовців ТЦК.

Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику відділу РТЦК та СП і його експідлеглому за фактом отримання неправомірної вигоди.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, спільники за 6 тис доларів США зобов’язувалися допомогти місцевому чоловіку із виготовленням документів, які б свідчили, що він не є військовозобов’язаним.

«Однак забезпечили визнання його придатним до служби у тилових військових частинах та призвали у ТЦК та СП водієм-електриком», - сказано у повідомленні.

Після отримання частини обумовленої суми експосадовців затримали. Їм обрано запобіжні заходи та звільнено із займаних посад. Триває встановлення всього кола причетних до незаконної оборудки осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.