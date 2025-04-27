На Буковине разоблачили бывших сотрудников ТЦК на схеме продажи «службы в тылу» за $6000

Правоохранители задержали двух бывших должностных лиц ТЦК.

Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua

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На Буковине правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику отдела РТЦК и СП и его бывшему подчиненному по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, сообщники за 6 тысяч долларов США обязались помочь местному жителю с изготовлением документов, которые бы свидетельствовали, что он не является военнообязанным.

«Однако вместо этого они обеспечили признание его годным к службе в тыловых воинских частях и призвали в ТЦК и СП в должности водителя-электрика», - сказано в сообщении.

После получения части оговоренной суммы бывших должностных лиц задержали. Им избраны меры пресечения и они освобождены от занимаемых должностей. Проводится установление полного круга лиц, причастных к незаконной схеме.

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