В Минветеранов объяснили, как ветеранам получить больше бесплатных медицинских услуг

Ветеранам и ветеранкам разъяснили, какие именно бесплатные медуслуги можно получить.

Фото: medplatforma.com.ua

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Министерство по делам ветеранов разъяснило, как ветеранам и ветеранкам получить больше бесплатных медицинских услуг, а врачам — доплату за помощь защитникам.

В Украине расширен перечень бесплатных услуг первичной медицинской помощи для ветеранов и ветеранок. Также введены доплаты врачам, оказывающим помощь ветеранам, с которыми заключены декларации.

Кто сможет воспользоваться?

▪️ Уволенные с военной службы участники боевых действий

▪️ Лица с инвалидностью вследствие войны

Какие именно бесплатные медицинские услуги можно получить?

1. Индивидуальный план наблюдения и лечения, обследования, диагностика, профилактические осмотры с учетом состояния здоровья ветерана, наличия хронических заболеваний, истории болезни и принадлежности к группе риска.

2. Скрининг на состояния, связанные с последствиями боевых действий:

▪️ посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР);

▪️ гипертоническая болезнь;

▪️ хронический болевой синдром;

▪️ болезни органов пищеварения и др.

3. Расширенные услуги психологической помощи и психотерапии (сопровождение пациентов с ПТСР и отслеживание динамики).

4. Направление при необходимости на консультации к психиатру, психологу или психотерапевту (индивидуальная и групповая терапия, когнитивно-поведенческая терапия для работы с травматическим опытом, программы управления стрессом, тревожностью и депрессией) и дальнейшее сопровождение.

5. Сопровождение и лечение хронических состояний и последствий боевых травм с обеспечением своевременного консультирования (ортопед, невролог, хирург и др.), включая лечение травм опорно-двигательной системы, уход за протезами и культями.

6. Выявление нарушений зрения и слуха и дальнейшее лечение.

7. Участие в разработке и выполнении индивидуального плана реабилитации для пациентов с посттравматическими состояниями, консультация врача физической и реабилитационной медицины.

8. Назначение лекарственных препаратов для лечения хронического болевого синдрома и контроля неврологических и психоэмоциональных расстройств.

9. Наблюдение и дополнительные меры по борьбе с зависимостями.

10. Консультация социального работника по доступу к медицинским и социальным услугам, правам ветеранов, помощи с жильем, социальной интеграцией.

Услуги можно получить по месту нахождения или дистанционно, если позволяет состояние пациента.

Чтобы воспользоваться услугами, нужно:

1. Иметь или заключить декларацию с семейным врачом или терапевтом, работающим в учреждении, участвующем в проекте.

2. Предоставить документы, подтверждающие статус ветерана и личные данные.

3. Заполнить заявление на получение медицинских услуг.

Контакты учреждений с договором можно уточнить в контакт-центре НСЗУ по бесплатному номеру 16-77 или у своего врача.

Как врачам/медучреждениям присоединиться к проекту

Медики, имеющие декларации с ветеранами, могут заключить договор с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) на оказание расширенных услуг и получать доплаты за помощь ветеранам.

Участие в проекте доступно для:

▪️ коммунальных учреждений здравоохранения;

▪️ частных клиник;

▪️ врачей-ФЛП с лицензией.

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