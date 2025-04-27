В Минветеранов объяснили, как ветеранам получить больше бесплатных медицинских услуг

Министерство по делам ветеранов разъяснило, как ветеранам и ветеранкам получить больше бесплатных медицинских услуг, а врачам — доплату за помощь защитникам.
В Украине расширен перечень бесплатных услуг первичной медицинской помощи для ветеранов и ветеранок. Также введены доплаты врачам, оказывающим помощь ветеранам, с которыми заключены декларации.
Кто сможет воспользоваться?
▪️ Уволенные с военной службы участники боевых действий
▪️ Лица с инвалидностью вследствие войны
Какие именно бесплатные медицинские услуги можно получить?
1. Индивидуальный план наблюдения и лечения, обследования, диагностика, профилактические осмотры с учетом состояния здоровья ветерана, наличия хронических заболеваний, истории болезни и принадлежности к группе риска.
2. Скрининг на состояния, связанные с последствиями боевых действий:
▪️ посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР);
▪️ гипертоническая болезнь;
▪️ хронический болевой синдром;
▪️ болезни органов пищеварения и др.
3. Расширенные услуги психологической помощи и психотерапии (сопровождение пациентов с ПТСР и отслеживание динамики).
4. Направление при необходимости на консультации к психиатру, психологу или психотерапевту (индивидуальная и групповая терапия, когнитивно-поведенческая терапия для работы с травматическим опытом, программы управления стрессом, тревожностью и депрессией) и дальнейшее сопровождение.
5. Сопровождение и лечение хронических состояний и последствий боевых травм с обеспечением своевременного консультирования (ортопед, невролог, хирург и др.), включая лечение травм опорно-двигательной системы, уход за протезами и культями.
6. Выявление нарушений зрения и слуха и дальнейшее лечение.
7. Участие в разработке и выполнении индивидуального плана реабилитации для пациентов с посттравматическими состояниями, консультация врача физической и реабилитационной медицины.
8. Назначение лекарственных препаратов для лечения хронического болевого синдрома и контроля неврологических и психоэмоциональных расстройств.
9. Наблюдение и дополнительные меры по борьбе с зависимостями.
10. Консультация социального работника по доступу к медицинским и социальным услугам, правам ветеранов, помощи с жильем, социальной интеграцией.
Услуги можно получить по месту нахождения или дистанционно, если позволяет состояние пациента.
Чтобы воспользоваться услугами, нужно:
1. Иметь или заключить декларацию с семейным врачом или терапевтом, работающим в учреждении, участвующем в проекте.
2. Предоставить документы, подтверждающие статус ветерана и личные данные.
3. Заполнить заявление на получение медицинских услуг.
Контакты учреждений с договором можно уточнить в контакт-центре НСЗУ по бесплатному номеру 16-77 или у своего врача.
Как врачам/медучреждениям присоединиться к проекту
Медики, имеющие декларации с ветеранами, могут заключить договор с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) на оказание расширенных услуг и получать доплаты за помощь ветеранам.
Участие в проекте доступно для:
▪️ коммунальных учреждений здравоохранения;
▪️ частных клиник;
▪️ врачей-ФЛП с лицензией.
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