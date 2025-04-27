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У Мінветеранів пояснили, як ветеранам отримати більше безоплатних медичних послуг

19:53, 27 квітня 2025
Ветеранам та ветеранкам пояснили, які саме безоплатні медпослуги можна отримати.
У Мінветеранів пояснили, як ветеранам отримати більше безоплатних медичних послуг
Фото: medplatforma.com.ua
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Міністерство у справах ветеранів пояснило, як ветеранам та ветеранкам отримати більше безоплатних медичних послуг, а лікарям — доплату за допомогу захисникам

В Україні розширено перелік безоплатних послуг первинної медичної допомоги для ветеранів й ветеранок. Також запроваджено доплати лікарям, які надають їх ветеранам, з якими укладено декларації.

Хто зможе скористатися?

▪️ звільнені з військової служби учасники бойових дій

▪️ особи з інвалідністю внаслідок війни

Які саме безоплатні медпослуги можна отримати?

1. Індивідуальний план спостереження та лікування, обстеження, діагностика, профілактичні огляди з урахуванням стану здоров’я ветерана війни, наявних хронічних захворювань, історії хвороби та приналежності до групи ризику.

2. Скринінг на стани, пов’язаних із наслідками бойових дій:

▪️ посттравматичний стресовий розлад (ПТСР);

▪️ гіпертонічна хвороба;

▪️ хронічний больовий синдром;

▪️ хвороби органів травлення тощо.

3. Надання розширених послуг з психологічної допомоги, психотерапії (супровід пацієнтів з ПТСР та відстеження динаміки ПТСР).

4. Скерування за необхідності на консультації з лікарем-психіатром,  психологом або психотерапевтом (індивідуальна та групова терапія, сесії когнітивно-поведінкової терапії для роботи з травматичним досвідом, програми управління стресом, тривожністю та депресією) та подальший супровід та спостереження.

5. Супровід та лікування хронічних станів і наслідків бойових травм із забезпеченням своєчасного консультування для подальшого лікування (консультації лікаря ортопеда-травматолога, лікаря- невролога, лікаря-хірурга тощо). Зокрема, участь у лікуванні хвороб і травм опорно-рухової системи, зокрема артриту, артрозу, травм суглобів, а також станів після ампутації кінцівок, догляді за протезами та куксами.

6. Виявлення порушень зору та слуху та подальший супровід із забезпеченням своєчасного консультування та лікування відповідними спеціалістами.

6. Участь в розробці та виконанні індивідуального плану реабілітації для пацієнтів з посттравматичними станами. Забезпечення консультації лікаря ФРМ для визначення обсягу реабілітаційних заходів, спеціалізованих вправ для відновлення після травм і захворювань.

8. Призначення лікарських препаратів для лікування  хронічного больового синдрому, а також для контролю специфічних неврологічних та психоемоційних розладів.

9. Спостереження та застосування додаткових заходів щодо боротьби з залежностями.

10. Забезпечення консультації соціального працівника щодо доступу до медичних та соціальних послуг для отримання Інформаційної підтримки про права ветеранів, можливість отримання додаткових послуг та пільг, організації взаємодії з волонтерськими та громадськими організаціями для соціальної інтеграції ветеранів, вирішенні житлових та матеріальних питань, адаптації до цивільного життя.

Послуги можна отримати за місцем перебування або за допомогою телекомунікацій, якщо це дозволяє стан пацієнта.

Щоб скористатися послугами, потрібно:

1. Мати, або укласти декларацію з сімейним лікарем або терапевтом, який працює у медзакладі, що має договор на участь у проєкті.

2. Надати документи, що підтверджують статус ветерана та особисті дані.

3. Заповнити заяву для отримання медичних послуг.

Уточнити контакти закладу з договором можна в контакт-центрі НСЗУ за безоплатним номером 16-77 або уточнити безпосередньо у свого лікаря.

Як лікарям/медзакладам доєднатися до проєкту

Медики, які мають декларації з ветеранами, можуть укласти договір із НСЗУ Національна служба здоров'я України на надання розширених послуг, і відповідно, отримати доплату за допомогу ветеранам та ветеранкам.

Участь у проєкті доступна для:

▪️ комунальних закладів охорони здоров’я;

▪️ приватних клінік;

▪️ лікарів-ФОП з ліцензією.

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