Дональд Трамп наполягав на особистій зустрічі із Володимиром Зеленським у Ватикані, — Майкл Волц

Майкл Волц зазначив, що президент США був рішуче налаштований зустрітися із Володимиром Зеленським особисто у Ватикані, аби просунути вперед мирні переговори.

Фото: president.gov.ua

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Президент США Дональд Трамп наполягав на особистих перемовинах з Президентом України Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського. Про це повідомив радник американського лідера Майкл Волц в ефірі Fox News.

Посадовець зазначив, що президент США був рішуче налаштований зустрітися із Зеленським особисто у Ватикані, аби просунути вперед мирні переговори.

«Він був сповнений рішучості поговорити із Зеленським віч-на-віч і обговорити, як ми збираємося покласти край найбільшій сухопутній війні в Європі», - сказав Волц.

Також він додав, що Трамп налаштований використовувати дипломатію, аби закінчити цю війну та розмовляти з обома сторонами.

«Це було справді особливим - стояти там разом з іншими світовими лідерами і спостерігати за тим, як президент Трамп веде за собою», - додав Волц.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський і його колега із США Дональд Трамп мали зустріч під час похорону Папи, яка тривала 15 хвилин. Президент України заявив, що сподівається на результат з обговорених із американським колегою речей.

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