Практика судів
  1. В Україні

Українцям нагадали, як діяти, якщо у відомостях Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізосіб – підприємців виявлено помилку

19:17, 27 квітня 2025
Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.
Українцям нагадали, як діяти, якщо у відомостях Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізосіб – підприємців виявлено помилку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відділ державної реєстрації громадських формувань у Вінницькій області нагадало, як діяти, якщо у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань виявлено помилку.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) регулюється статтею 32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

 Так, у разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки), допущеної суб’єктом державної реєстрації, заявник письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації, який перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного реєстру інформації, що міститься в документах, що стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, суб’єкт державної реєстрації безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.

 Виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру, допущеної не з вини суб’єкта державної реєстрації, здійснюється за плату, розмір якої встановлений статтею 36 Закону.

 У разі виявлення суб’єктом державної реєстрації помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру, він в одноденний строк безоплатно виправляє допущену помилку та письмово повідомляє про це заявника.

 Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.

Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру може здійснюватися також на підставі судового рішення.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

документи

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, яких ознак достатньо для визнання діяльності іноземної компанії постійним представництвом, що означає необхідність сплати податків в Україні

Достатньо встановити регулярний характер її господарської діяльності через представників, які укладають угоди та здійснюють ключові функції на території України.

Більшість слідчих суддів не вникають у матеріали клопотань слідчих на «узаконення» обшуків, доки беззаконня не торкнеться них самих — адвокат

«Гірко те, що більшість слідчих суддів навіть не вникають в матеріали клопотань, які їм для «узаконення» обшуків подають слідчі, та просто підмахують своїми підписами ці папірці. А коли під каток потрапляють вже ці ж самі судді, що вчора підмахували папірці, то вони кричать: Рятуйте! Бо вчора ж не думали, що беззаконня може торкнутись і їх», зазначила адвокат.

Верховний Суд висловився про неможливість відчуження з державної в комунальну або приватну власність землі, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення

Спірна земельна ділянка у 1977 році була включена до списку пам’яток археології місцевого значення − поселення трипільської культури.

За незаконне переміщення дітей пропонують карати до 12 років позбавлення волі – комітет рекомендував розширити поняття воєнних злочинів

За незаконне переміщення, невиправдану затримку репатріації, а також вербування дітей пропонується карати до 12 років позбавлення волі.

Кабмін пропонує спростити процедуру зміни цільового призначення сільськогосподарських земельних ділянок державної власності

Уряд пропонує зміни до Земельного кодексу та інших законів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Біоносенко
    Володимир Біоносенко
    голова Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Бжассо
    Наталя Бжассо
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Василь Кузь
    Василь Кузь
    суддя Франківського районного суду м. Львова