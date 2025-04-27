Украинцам напомнили, как действовать, если в сведениях Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей обнаружена ошибка

Исправление ошибок, допущенных в сведениях Единого государственного реестра в результате наличия ошибок в документах, на основании которых были внесены такие сведения, осуществляется после исправления ошибок в указанных документах.

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Отдел государственной регистрации общественных формирований в Винницкой области напомнил, как действовать, если в сведениях Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований обнаружена ошибка.

Исправление ошибок, допущенных в сведениях Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее — Единый государственный реестр), регулируется статьей 32 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон).

Так, в случае обнаружения в сведениях Единого государственного реестра ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки), допущенной субъектом государственной регистрации, заявитель письменно в бумажной или электронной форме уведомляет об этом субъекта государственной регистрации, который проверяет соответствие сведений Единого государственного реестра информации, содержащейся в документах, послуживших основанием для внесения этих сведений.

Если факт несоответствия подтверждается, субъект государственной регистрации бесплатно исправляет допущенную ошибку в день поступления уведомления.

Исправление ошибки в сведениях Единого государственного реестра, допущенной не по вине субъекта государственной регистрации, осуществляется за плату, размер которой установлен статьей 36 Закона.

В случае выявления субъектом государственной регистрации ошибки, допущенной в сведениях Единого государственного реестра, он в однодневный срок бесплатно исправляет допущенную ошибку и письменно уведомляет об этом заявителя.

Исправление ошибок, допущенных в сведениях Единого государственного реестра вследствие наличия ошибок в документах, на основании которых были внесены такие сведения, осуществляется после исправления ошибок в указанных документах.

Исправление ошибок в сведениях Единого государственного реестра также может осуществляться на основании решения суда.

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