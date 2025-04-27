Дональд Трамп настаивал на личной встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане, — Майкл Уолтц

Майкл Уолтц отметил, что президент США был решительно настроен встретиться с Владимиром Зеленским лично в Ватикане, чтобы продвинуть мирные переговоры.

Фото: president.gov.ua

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Президент США Дональд Трамп настаивал на личных переговорах с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского. Об этом сообщил советник американского лидера Майкл Уолтц в эфире Fox News.

Чиновник отметил, что президент США был решительно настроен встретиться с Зеленским лично в Ватикане, чтобы продвинуть вперед мирные переговоры.

«Он был полон решимости поговорить с Зеленским с глазу на глаз и обсудить, как мы собираемся положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе», — сказал Уолтц.

Также он добавил, что Трамп настроен использовать дипломатию, чтобы закончить эту войну и вести переговоры с обеими сторонами.

«Это было действительно особенным — стоять там вместе с другими мировыми лидерами и наблюдать за тем, как президент Трамп ведет за собой», — добавил Уолтц.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из США Дональд Трамп встретились во время похорон Папы, которая длилась 15 минут. Президент Украины заявил, что надеется на результат из обсужденных с американским коллегой вещей.

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