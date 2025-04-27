«Я хотел бы, чтобы ты сделал это» – расшифровали разговор Зеленского и Трампа на похоронах Папы

Экспертша раскрыла, о чем говорили Зеленский и Трамп на похоронах Папы.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из США Дональд Трамп встретились во время похорон Папы, которая длилась 15 минут. Президент Украины заявил, что надеется на результат из обсужденных с американским коллегой вещей.

Как пишет MailOnline, экспертка по чтению по губам попыталась расшифровать, что Зеленский сказал Трампу на похоронах Папы Римского во время первой встречи после разговора в Овальном кабинете в США.

На кадрах со встречи видно, как Трамп и Зеленский ведут интенсивный разговор, сидя друг напротив друга – оба сильно наклонившись вперед на краю стульев.

Во время поспешно организованной двусторонней встречи в кулуарах похорон Папы Франциска Трамп якобы предложил Зеленскому «уверения», по данным специалистки по чтению по губам. Вероятно, речь идет о гарантиях.

Хотя есть лишь короткий фрагмент встречи, специалист Никола Хиклинг указала, что Зеленский сказал Трампу: «Я хотел бы, чтобы ты сделал это, но не таким образом». Указывается, что Трамп тогда якобы ответил: «Это очень интересная стратегия, у вас есть уверения».

В частности, также по словам специалистки, на видео видно, как президент Франции Эманнуель Макрон тепло сжимает руку Зеленского, прежде чем Трамп притягивает к себе французского президента.

По словам г-жи Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Притормози, дай мне принести...», прежде чем они исчезли из кадра.

Разговор произошел во время первой личной встречи Трампа и Зеленского с тех пор, как они встретились в Белом доме в феврале, когда президент США сказал своему украинскому коллеге: «У вас нет карт».

Белый дом указал, что последняя встреча была «очень продуктивной», а Зеленский называет ее «очень символичной» и той, которая может оказаться значимой, «если мы сможем достичь совместных результатов».

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