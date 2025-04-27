Прокуратура США обвинила главу российского госбанка ВТБ Андрея Костина в обходе санкций

Соглашения вокруг попавшего под санкции роскошного дома в Аспене рассмотрит федеральный суд в Нью-Йорке.

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Прокуратура Южного округа Нью-Йорка официально выдвинула обвинение главе российского госбанка ВТБ Андрею Костину. Вместе с Костиным на скамье подсудимых оказались бывший владелец банка «Открытие» Вадим Беляев (Вольфсон) и гражданин США Геннон Бонд.

Костину, Вольфсону и Бонду инкриминируют два эпизода нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговор с целью его нарушения, в отношении Костина выдвинуто дополнительное обвинение в сговоре с целью международной отмывки денег, пишет издание Aspen Daily News.

Сторона обвинения утверждает, что Костин даже после введения американских санкций в 2018 году продолжал через сеть офшоров владеть роскошным особняком в Аспене (штат Колорадо), грубо нарушая международное право. Обвинения включают сговор с целью обхода санкций, отмывку денег и мошенничество с банковскими переводами.

«Костину было запрещено владеть имуществом или вести бизнес в Соединённых Штатах», — отметил окружной судья США.

Дело будет рассматривать Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, слушания начнутся 16 июня 2025 года.

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