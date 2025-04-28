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Пенсионный фонд объяснил, как уплата ЕСВ влияет на размер пенсии и других государственных выплат

07:36, 28 апреля 2025
Размер пенсии человека напрямую зависит от объема единого взноса.
Пенсионный фонд объяснил, как уплата ЕСВ влияет на размер пенсии и других государственных выплат
Фото: sumy.tax.gov.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, как уплата ЕСВ влияет на размер пенсии и других государственных выплат.

Единый социальный взнос (ЕСВ) — это не налог, а обязательный страховой взнос. Он напрямую влияет на размер будущей пенсии человека и другие страховые выплаты, такие как помощь по безработице или больничный.

«Чем регулярнее человек уплачивает взносы, имея стабильную легальную занятость, тем больше возможностей по выплатам от государства он «накапливает». И, в первую очередь, это увеличивает размер его будущей пенсии.

В нашей стране действует солидарная пенсионная система, поэтому, уплачивая ЕСВ, украинцы обеспечивают поступления в Пенсионный фонд и способствуют тому, чтобы нынешние пенсионеры получали пенсии вовремя», — заявили в Пенсионном фонде.

Там также добавили, что размер пенсии человека напрямую зависит от объема единого взноса. Чем больше взнос и чем дольше он уплачивался — тем выше будет пенсия после достижения пенсионного возраста.

Поэтому, чтобы претендовать на пенсию в будущем, важно иметь официальный заработок.

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