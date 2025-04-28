В Киевской области разоблачили дельца, который помогал уклонистам пересекать госграницу

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленник имитировал перевозку хвойных растений на Прикарпатье.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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В Киевской области полицейские сообщили о подозрении злоумышленнику, который за вознаграждение организовал схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Как сообщила полиция Киевской области, в ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разоблачили 43-летнего мужчину, который за более чем 7000 долларов организовывал маршруты для мужчин до границы. Для маскировки противоправной деятельности злоумышленник имитировал перевозку хвойных растений на Прикарпатье, используя грузовой микроавтобус. В транспортном средстве он оборудовал специальный тайник — под водительским сиденьем.

Преступную деятельность фигуранта задокументировали полицейские Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области во время передачи аванса в размере одной тысячи долларов. За эти деньги он должен был доставить мужчину к приграничному населенному пункту с последующим переправлением через госграницу.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту покушения на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенного организованной группой (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

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