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В Киеве привлекли к админответственности мать подростка, который громко включил российскую музыку

14:04, 27 апреля 2025
Воо время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором женщина сделала замечание школьнику из-за того, что он на улице громко включил российские музыкальные треки под окнами ее дома.
В Киеве привлекли к админответственности мать подростка, который громко включил российскую музыку
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В столице конфликт жительницы Голосеевского района с подростком закончился административным протоколом на мать несовершеннолетнего.

Как сообщили в полиции Киева, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором женщина сделала замечание школьнику из-за того, что он на улице громко включил российские музыкальные треки под окнами ее дома.

В ответ парень проигнорировал замечание и начал грубо высказываться в ее адрес, указывают в полиции.

Полицейские зарегистрировали сообщение о происшествии и установили личность подростка — им оказался 12-летний ученик местной частной школы.

В полиции указывают, что инспекторы ювенальной полиции провели профилактическую беседу с матерью парня и по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка составили административный протокол по статье 184 КУоАП.

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полиция Киев

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