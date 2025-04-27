В Киеве привлекли к админответственности мать подростка, который громко включил российскую музыку

Воо время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором женщина сделала замечание школьнику из-за того, что он на улице громко включил российские музыкальные треки под окнами ее дома.

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В столице конфликт жительницы Голосеевского района с подростком закончился административным протоколом на мать несовершеннолетнего.

Как сообщили в полиции Киева, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором женщина сделала замечание школьнику из-за того, что он на улице громко включил российские музыкальные треки под окнами ее дома.

В ответ парень проигнорировал замечание и начал грубо высказываться в ее адрес, указывают в полиции.

Полицейские зарегистрировали сообщение о происшествии и установили личность подростка — им оказался 12-летний ученик местной частной школы.

В полиции указывают, что инспекторы ювенальной полиции провели профилактическую беседу с матерью парня и по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка составили административный протокол по статье 184 КУоАП.

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