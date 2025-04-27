У Києві притягнули до адмінвідповідальності матір підлітка, який гучно увімкнув російську музику

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому жінка зробила зауваження школяру через те, що він на вулиці гучно увімкнув російські музичні треки під вікнами її будинку.

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У столиці конфлікт мешканки Голосіївського району із підлітком закінчився адміністративний протоколом на матір неповнолітнього.

Як повідомили у поліції Києва, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому жінка зробила зауваження школяру через те, що він на вулиці гучно увімкнув російські музичні треки під вікнами її будинку.

У відповідь хлопець проігнорував зауваження та почав грубо висловлюватись на її адресу жінки, вказують у поліції.

Поліцейські зареєстрували повідомлення про подію та встановили особу підлітка — ним виявився 12-річний учень місцевої приватної школи.

У поліції вказують, що інспектори ювенальної поліції провели профілактичну бесіду з матір'ю хлопця та за фактом невиконання нею обов'язків щодо виховання дитини склали адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП.

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