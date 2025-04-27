Прокуратура США звинуватила голову російського держбанку ВТБ Андрія Костіна в обході санкцій

Угоди навколо розкішного будинку в Аспені, який потрапив під санкції, розгляне федеральний суд в Нью-Йорку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка офіційно висунула обвинувачення голові російського держбанку ВТБ Андрію Костіну. Разом із Костіним на лаві підсудних опинилися колишній власник банку «Відкриття» Вадим Бєляєв (Вольфсон) та громадянин США Геннон Бонд.

Костіну, Вольфсону і Бонду інкримінують два епізоди порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) і змову з метою його порушення, щодо Костіна висунули додаткове звинувачення у змові з метою міжнародного відмивання грошей, пише видання Aspen Daily News.

Сторона обвинувачення стверджує, що Костін навіть після запровадження американських санкцій у 2018 році продовжував через мережу офшорів володіти розкішним маєтком в Аспені (штат Колорадо), грубо порушуючи міжнародне право. Звинувачення включають змову з метою обходу санкцій, відмивання грошей та шахрайство з банківськими переказами.

«Костіну було заборонено володіти майном або вести бізнес у Сполучених Штатах», — зазначив окружний суддя США.

Справу розглядатиме Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка, слухання розпочнуться 16 червня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.