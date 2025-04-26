Зеленский заявил, что надеется на результат из обсужденных с Трампом вещей

Владимир Зеленский в течение разговора с Трампом успел обсудить полное прекращение огня и надежный мир.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, «хорошей» и позволившей обсудить важные вопросы с глазу на глаз.

По словам Зеленского, во время разговора стороны коснулись темы защиты жизней украинцев, необходимости полного и безусловного прекращения огня и установления надежного и длительного мира.

«Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов», - отметил Зеленский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», встреча Трампа и Зеленского во время похорон Папы длилась 15 минут.

Кроме того, в ОП анонсировали еще одну встречу сегодня же, однако иностранные медиа сообщают, что Трамп уже уехал из Рима.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.