Зеленський заявив, що сподівається на результат з обговорених з Трампом речей

Володимир Зеленський протягом розмови з Трампом встиг обговорити повне припинення вогню та надійний мир.

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Президент України Володимир Зеленський назвав свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом, «хорошою» і такою, що дозволила обговорити важливі питання віч-на-віч.

За словами Зеленського, під час розмови сторони торкнулися теми захисту життів українців, необхідності повного й безумовного припинення вогню та встановлення надійного і тривалого миру.

«Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів», — зазначив Зеленський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», зустріч Трампа і Зеленського під час похорон Папи тривала 15 хвилин.

Крім того, в ОП анонсували ще одну зустріч сьогодні ж, однак іноземні медіа повідомляють, що Трамп вже поїхав з Риму.

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