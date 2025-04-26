Трамп залишив Італію, чи була друга зустріч із Зеленським – невідомо

Трамп провів зустріч із Мелоні й полетів до США.

Фото: Sky News

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Президент США Дональд Трамп завершив візит до Італії та повертається до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Sky News.

Перед від'їздом Трамп провів зустріч із прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, після чого вирушив до аеропорту Ф'юмічіно.

Чи відбулася ще одна зустріч із президентом України Володимиром Зеленським після їхньої ранкової розмови в соборі Святого Петра, наразі невідомо.

Нагадаємо, Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у Римі під час церемонії прощання з Папою Римським. Президенти також домовилися зустрітися сьогодні після похорону

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