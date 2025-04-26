Практика судів
  1. У світі

Трамп залишив Італію, чи була друга зустріч із Зеленським – невідомо

14:43, 26 квітня 2025
Трамп провів зустріч із Мелоні й полетів до США.
Трамп залишив Італію, чи була друга зустріч із Зеленським – невідомо
Фото: Sky News
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп завершив візит до Італії та повертається до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Sky News.

Перед від'їздом Трамп провів зустріч із прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, після чого вирушив до аеропорту Ф'юмічіно.

Чи відбулася ще одна зустріч із президентом України Володимиром Зеленським після їхньої ранкової розмови в соборі Святого Петра, наразі невідомо.

НагадаємоДональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у Римі під час церемонії прощання з Папою Римським. Президенти також домовилися зустрітися сьогодні після похорону

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне зміни до КАСУ щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування

Орган місцевого самоврядування повинен буде розглянути вимогу про усунення порушення законності та прийняти рішення у строк не більше 30 днів.

Добровільне набуття громадянства іншої держави не є підставою для автоматичної втрати громадянства України – Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду пояснила, в чому різниця між втратою громадянства і позбавленням громадянства.

Систематична неявка представника органу влади в судові засідання є зловживанням процесуальними правами – окрема ухвала Верховного Суду

Безпідставна неявка суб’єкта владних повноважень у судове засідання як очевидний факт неповаги до суду та зловживання процесуальними правами – Верховний Суд виніс окрему ухвалу.

Олексій Тандир хотів довести, що ВРП не могла його звільнити, доки вину не встановили у кримінальному процесі – що вирішила Велика Палата

Велика Палата Верховного Суду у справі Олексія Тандира пояснила, чи треба Вищій раді правосуддя чекати вироку, щоб звільнити суддю з посади.

Громадян пропонують звільнити від сплати судового збору, якщо його сума перевищує 5% розміру доходу особи за попередній рік

Також запропонована спрощена процедура ухвалення судових рішень щодо судових витрат — без повідомлення учасників.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси