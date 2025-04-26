Росія вперше публічно визнала участь військових КНДР у війні проти України

В РФ підтвердили участь північнокорейців у бойових діях на території Курської області.

Північнокорейський військовий, якого ЗСУ взяли в полон у Курській області РФ. Володимир Зеленський/Telegram

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Росія вперше офіційно визнала, що до війни проти України залучені солдати Північної Кореї.

Про це, зокрема, сказав начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов у доповіді Путіну, передають росЗМІ.

«Військові КНДР, діючи пліч-о-пліч із російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм», — заявив він.

А представниця МЗС Марія Захарова підкреслила, що Росія ніколи не забуде «друзів із КНДР».

Раніше Росія участі північнокорейців у війні не визнавала, лише казала про «посилення співпраці» з КНДР.

Нагадаємо: розвідка Піденної Кореї підтвердила, що Україна захопила в полон двох північнокорейських солдатів і розкрила нові подробиці їхнього допиту.

Крім того, Україна готова передавати північнокорейському лідеру Кім Чен Ину полонених військовослужбовців з КНДР, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в РФ.

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