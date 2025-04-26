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15 тисяч доларів за переправлення до Польщі — на Волині повідомлено про підозру посадовцю Нацполіції

17:30, 26 квітня 2025
Правоохоронець організував незаконне переправлення 36-річного військовозобов'язаного до Польщі.
15 тисяч доларів за переправлення до Польщі — на Волині повідомлено про підозру посадовцю Нацполіції
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На Волині повідомлено про підозру посадовцю Нацполіції, який за 15 тисяч доларів обіцяв переправити військовозобов’язаного до Польщі. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Зокрема, посадовцю управління кадрового забезпечення Департаменту поліції особливого призначення Національної поліції України повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, правоохоронець разом із не встановленими поки спільниками за грошову винагороду в сумі 15 тисяч доларів у березні 2025 року організував незаконне переправлення 36-річного військовозобов'язаного через державний кордон України в Республіку Польща.

Ухилянта, переправленого човном через річку Західний Буг, затримали польські правоохоронці та повернули в Україну.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та про відсторонення його від посади.

Вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконних дій.

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прокуратура Національна поліція хабар мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

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