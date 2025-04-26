15 тысяч долларов за переправку в Польшу — на Волыни сообщено о подозрении должностному лицу Нацполиции

Правоохранитель организовал незаконную переправку 36-летнего военнообязанного в Польшу.

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На Волыни сообщено о подозрении должностному лицу Нацполиции, который за 15 тысяч долларов обещал переправить военнообязанного в Польшу. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

В частности, должностному лицу управления кадрового обеспечения Департамента полиции особого назначения Национальной полиции Украины сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, правоохранитель вместе с пока не установленными сообщниками за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов в марте 2025 года организовал незаконную переправку 36-летнего военнообязанного через государственную границу Украины в Республику Польша.

Уклониста, переправленного на лодке через реку Западный Буг, задержали польские правоохранители и вернули в Украину.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и об отстранении его от должности.

Принимаются меры для установления всех лиц, причастных к незаконным действиям.

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