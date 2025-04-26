Прощание с Папой Римским Франциском — на площади Святого Петра завершилась похоронная месса, видео

Гроб Папы Франциска везут улицами Ватикана и Рима к базилике Санта-Мария-Маджоре, где состоится его захоронение.

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В субботу, 26 апреля, в Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском.

Похоронная литургия на площади Святого Петра в Ватикане завершилась. После того как гроб с Папой внесли в базилику, прозвучал похоронный колокол.

Гроб Папы Франциска везут улицами Ватикана и Рима к базилике Санта-Мария-Маджоре, где состоится его захоронение.

Само захоронение будет частным, однако впоследствии гробница Папы Франциска будет открыта для посетителей.

Толпы людей на улицах Рима провожают Папу его последним маршрутом к базилике Санта-Мария-Маджоре. Франциск завещал похоронить его именно там — он молился в этой базилике каждый раз перед и после своих апостольских путешествий.

Тысячи людей выстроились по улицам Рима, чтобы проводить Папу Римского в последний путь.

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