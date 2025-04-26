США допустили изменение позиции по поводу вступления Украины в НАТО после смены администрации Белого дома

Американские чиновники отметили, что следующая администрация США может быть не против вступления Украины в НАТО.

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Представители США дали понять украинским чиновникам, что следующая администрация Белого дома может пересмотреть позицию по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, во время переговоров в Лондоне и Париже американские чиновники заявили, что действующий президент США Дональд Трамп продолжит выступать против членства Украины в Альянсе.

В то же время они подчеркнули, что будущая администрация США может занять иную позицию.

«Следующая администрация США может принять решение позволить Украине вступить в НАТО», — рассказал один из источников газеты.

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