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США допустили изменение позиции по поводу вступления Украины в НАТО после смены администрации Белого дома

13:53, 26 апреля 2025
Американские чиновники отметили, что следующая администрация США может быть не против вступления Украины в НАТО.
США допустили изменение позиции по поводу вступления Украины в НАТО после смены администрации Белого дома
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Представители США дали понять украинским чиновникам, что следующая администрация Белого дома может пересмотреть позицию по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, во время переговоров в Лондоне и Париже американские чиновники заявили, что действующий президент США Дональд Трамп продолжит выступать против членства Украины в Альянсе.

В то же время они подчеркнули, что будущая администрация США может занять иную позицию.

«Следующая администрация США может принять решение позволить Украине вступить в НАТО», — рассказал один из источников газеты.

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США НАТО Украина

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