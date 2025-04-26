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США допустили зміну позиції щодо вступу України до НАТО після зміни адміністрації Білого дому

13:53, 26 квітня 2025
Американські посадовці зазначили, що наступна адміністрація США може бути не проти вступу України до НАТО.
США допустили зміну позиції щодо вступу України до НАТО після зміни адміністрації Білого дому
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Представники США дали зрозуміти українським посадовцям, що наступна адміністрація Білого дому може переглянути позицію щодо вступу України до НАТО. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, під час переговорів у Лондоні та Парижі американські чиновники заявили, що чинний президент США Дональд Трамп і надалі виступатиме проти членства України в Альянсі.

Водночас вони наголосили, що майбутня адміністрація США може зайняти іншу позицію.

«Наступна адміністрація США може ухвалити рішення дозволити Україні вступити до НАТО», — розповів один із джерел газети.

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США НАТО Україна

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