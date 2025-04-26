Россия впервые публично признала участие военных КНДР в войне против Украины

Россия впервые официально признала, что в войне против Украины участвуют солдаты Северной Кореи.
Об этом, в частности, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, передают российские СМИ.
«Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военнослужащими в Курской области, проявили стойкость и героизм», — заявил он.
А представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия никогда не забудет «друзей из КНДР».
Ранее Россия участия северокорейцев в войне не признавала, только говорила об «усилении сотрудничества» с КНДР.
Напомним: разведка Кореи подтвердила, что Украина захватила в плен двух северокорейских солдат и раскрыла новые подробности их допроса.
Кроме того, Украина готова передавать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну пленных военнослужащих из КНДР, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в РФ.
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