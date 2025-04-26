Трамп покинул Италию, была ли вторая встреча с Зеленским – неизвестно

Трамп провел встречу с Мелони и улетел в США

Фото: Sky News

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Президент США Дональд Трамп завершил визит в Италию и возвращается в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Sky News.

Перед отъездом Трамп провел встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, после чего отправился в аэропорт Фьюмичино.

Состоялась ли еще одна встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским после их утреннего разговора в соборе Святого Петра, пока неизвестно.

Напомним, Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Риме во время церемонии прощания с Папой Римским. Президенты также договорились встретиться сегодня после похорон.

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