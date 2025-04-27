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«Я хотів би, щоб ти зробив це» – розшифрували розмову Зеленського і Трампа на похоронах Папи

12:51, 27 квітня 2025
Експертка розкрила, про що говорили Зеленський і Трамп на похоронах Папи.
«Я хотів би, щоб ти зробив це» – розшифрували розмову Зеленського і Трампа на похоронах Папи
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський і його колега із США Дональд Трамп мали зустріч під час похорону Папи, яка тривала 15 хвилин. Президент України заявив, що сподівається на результат з обговорених із американським колегою речей.

Як пише MailOnline, експертка з читання з губ спробувала розшифрувати, що Зеленський сказав Трампу на похоронах Папи Римського під час першої зустрічі після розмови в Овальному кабінеті в США.

На кадрах із зустрічі видно, як Трамп та Зеленський ведуть інтенсивну розмову, сидячи один навпроти одного – обидва інтенсивно нахилившись уперед на краю стільців. 

Під час поспішно організованої двосторонньої зустрічі в кулуарах похорону Папи Франциска Трамп нібито запропонував Зеленському «запевнення», за даними експертки з читання з губ. Ймовірно, йдеться про гарантії.

Хоча є лише короткий фрагмент зустрічі, фахівець Нікола Гіклінг вказала, що Зеленський сказав Трампу: «Я хотів би, щоб ти зробив це, але не таким чином». Зазначається, що Трамп тоді ніби відповів: «Це дуже цікава стратегія, у вас є запевнення».

Зокрема, також зі слів фахівчині, на відео помітно, як президент Франції Еммануель Макрон тепло тисне руку Зеленського, перш ніж Трамп притягує до себе французького президента.

За словами пані Гіклінг, Трамп сказав Макрону: «Притормози, дай мені принести...», перш ніж вони зникли з кадру.

Розмова відбулася під час першої особистої зустрічі Трампа і Зеленського з того часу, як вони зустрілися в Білому домі у лютому, коли президент США сказав своєму українському колезі: «У вас немає карт».

Білий дім зазначив, що остання зустріч була «дуже продуктивною», а Зеленський назвав її «дуже символічною» та такою, що може стати значущою, «якщо ми зможемо досягти спільних результатів».

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