Пенсійний фонд нагадав, які є види пенсій

Пенсійне законодавство передбачає кілька видів пенсій.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, які є види пенсій.

Пенсійне законодавство передбачає кілька видів пенсій:

- за віком;

- по інвалідності;

- у зв’язку з втратою годувальника;

- за вислугу років.

ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» віку: 60, 63 або 65 років.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Для виходу на пенсію в 60 років у 2025 році необхідно мати не менше 32 років страхового стажу.

ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ ДО ДОСЯГНЕННЯ 60 РОКІВ

На пільгових умовах — призначається особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, на інших роботах із шкідливими й важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва.

Дострокові — призначаються особам, які мають особливий статус, зокрема:

- учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

- особам, які хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;

- особам з інвалідністю по зору I групи та особам з інвалідністю з дитинства I групи;

- багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, та іншим особам.

Із зменшенням пенсійного віку — призначається учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС відповідно до ст. 55 Закону України від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

ПЕНСІЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності, за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, у якому інвалідність встановлено).

ПЕНСІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА

Призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, у якому помер годувальник).

Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Пенсія за вислугу років призначається до досягнення пенсійного віку окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності.

Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежать від професій/посад, на яких працювала людина, та закону, згідно з яким призначається така пенсія.

ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМИ

Умови призначення визначені Законами України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Законом України від 05.11.1991 № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення».

Перелік професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років:

- робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;

- механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;

- окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;

- водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах;

- працівники підприємств лісної промисловості та лісового господарства;

- працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;

- працівники освіти, охорони здоров’я і соціального захисту;

- заслужені майстри спорту і майстри спорту міжнародного класу;

- артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів.

ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

Умови призначення визначені Законом України від 09.04.1992 № 2262-ХІI «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (із змінами).

Військовослужбовці мають право на пенсію за вислугу років за наявності на день звільнення зі служби встановленої вислуги на військовій службі.

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