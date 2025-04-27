«Хрещений батько ШІ» оцінив шанси захоплення людства штучним інтелектом

Джеффрі Хінтон вважає, що існує ймовірність 10-20 відсотків, що системи ШІ захоплять владу.

Фото: popsci.com

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Учений і фізик Джеффрі Хінтон вважає, що існує ймовірність один до п’яти, що людство врешті-решт буде захоплене штучним інтелектом. Про це лауреат Нобелівської премії з фізики, якого називають «хрещеним батьком ШІ», сказав в інтерв’ю CBS.

«Я перебуваю в неприємній ситуації, адже змушений погодитися з Ілоном Маском у цьому питанні: існує ймовірність 10–20 відсотків, що ці системи захоплять владу, але це всього лише дика здогадка», — сказав Хінтон.

Те, що Хінтон погоджується з прогнозом Маска, викликає тривогу, передусім тому, що Хінтон, можливо, зробив більший внесок у становлення штучного інтелекту, ніж будь-хто інший, зазначає Daily Mail.

«Найкращий спосіб емоційно це зрозуміти — уявити, що у вас є дуже милий тигреня. Якщо ви не можете бути впевнені, що, подорослішавши, він не захоче вас убити, вам варто хвилюватися», — сказав Хінтон.

77-річний дослідник отримав свою Нобелівську премію минулого року за десятиліття видатної роботи над нейронними мережами — моделями машинного навчання, які імітують процеси мислення людського мозку.

Хінтон запропонував цю ідею ще у 1986 році, і зараз вона інтегрована в найпопулярніші продукти ШІ. Саме тому, спілкуючись із ChatGPT або будь-якою іншою моделлю ШІ, може здатися, що ви розмовляєте зі справжньою людиною.

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